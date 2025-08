Dier in nood? Ook dierenambulances niet bereikbaar vanwege storing Odido

Bij telecombedrijf Odido is er alweer urenlang een storing. Door de storing zijn ook sommige dierenambulances in Nederland onbereikbaar, bericht Meldpunt 144, waar melding kan worden gedaan over dierenmishandeling en -verwaarlozing.

Het meldpunt adviseert dieren in nood veilig te stellen en indien noodzakelijk het dier zelf naar een opvang of dierenarts te brengen. "Zoek relevante info online op en voor levensbedreigende situaties mag je bellen met 112", is het advies van het meldpunt.

Het is niet duidelijk hoeveel dierenambulances last hebben van de storing. Het is evenmin duidelijk hoelang het ongemak nog gaat duren.

ANP