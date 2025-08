Urenlange storing Odido voorbij, zou liggen aan onderhoud datacenters

Als het goed is kun je weer bellen, sms'en en alles doen op je mobiel wat je wil als Odido-klant. De storing bij het telecombedrijf is voorbij, meldt een woordvoerder.

Door de storing waren er problemen met mobiel bellen, sms'en en internet. De problemen werden veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan datacenters, waarbij bepaalde updates niet correct zijn doorgevoerd.

Odido heeft naar eigen zeggen ongeveer 7 miljoen mobiele klanten. Er zijn nog enkele problemen, maar die worden op korte termijn verholpen, aldus de zegsman.

Duizenden meldingen

Op storingswebsite Allestoringen.nl kwamen vrijdagochtend duizenden meldingen. Dat aantal loopt inmiddels terug. Ook bij KPN en VodafoneZiggo was een kleine piek te zien in het aantal storingsmeldingen. Een woordvoerder van KPN meldde eerder dat er bij die provider niets aan de hand was. Volgens hem is de stijging goed te verklaren, omdat klanten van KPN Odido-nummers nu moeilijker konden bereiken.

Ondanks de storing waren de meeste veiligheidsregio's nog gewoon bereikbaar voor bellers naar noodnummer 112. Wel konden Odido-gebruikers zelf mogelijk de hulpdiensten niet bereiken. De storing had verder geen invloed op de communicatie tussen hulpdiensten onderling. Ook netbeheerder Liander was beperkt bereikbaar door de storing, evenals sommige dierenambulances.

Vaker storingen

De afgelopen tijd kampte Odido al vaker met storingen. In juni waren er problemen met internet, tv kijken en bellen via een vaste telefoon. In mei hadden klanten in vooral Noord-Brabant en Limburg problemen met bellen of internetten via hun mobiel.

