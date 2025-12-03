Volg Hart van Nederland
Tienduizenden klanten melden alweer storing bij Odido, 'begint hinderlijk te worden'

Vandaag, 10:40 - Update: 3 uur geleden

Odido kampt woensdagochtend opnieuw met een storing. Op de website allestoringen.nl maken tienduizenden klanten melding van een storing. Ook op X zijn klachten van gebruikers te lezen.

Op X bevestigt Odido de storing. "Op dit moment ontvangen we meldingen dat een aantal van onze klanten problemen ervaart met mobiel internet. We zijn op zoek naar de oorzaak en de oplossing", schrijft de provider als reactie op klachten van klanten. Tegenover Hart van Nederland zegt een woordvoerder van Odido dat de klanten die last hebben gehad van een storing momenteel weer worden verbonden met het netwerk.

Een storing, of een product dat niet werkt; waar heb je dan eigenlijk recht op? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?
2:18

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?

Eerdere storingen

Het is niet de eerste storing voor de telecomprovider. Eerder dit jaar waren er al storingen in mei, juni, juli, augustus, oktober en november. Ook vielen klanten dit jaar over de compensatie van 2 euro. Veel mensen vonden het bedrag te laag, zeker gezien de omvang van de storing, viel te lezen op sociale media. Klanten die buiten de genoemde regio's problemen hadden, krijgen bovendien helemaal niks terug. "Compensatie zou voor heel Nederland moeten gelden, want ook in Huissen, Gelderland was er storing", schrijft iemand op Facebook.

Door Redactie Hart van Nederland

