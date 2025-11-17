Grote storing treft Odido, ook problemen bij andere providers

Bij telecomaanbieder Odido zijn maandagochtend duizenden meldingen binnengekomen van een grote storing. Rond 09.30 uur stond de teller op Allestoringen.nl op zo'n 10.000 meldingen. Klanten klagen over uitvallend mobiel en vast internet. Ook bij providers die gebruikmaken van het netwerk van Odido, zoals Simpel en Ben komen meldingen binnen.

Een woordvoerder van Odido bevestigt tegenover Hart van Nederland dat er inderdaad sprake is van een storing. "Het probleem zit in een stroomstoring bij een datacenter. Daardoor kunnen onze klanten instabiel mobiel internet ervaren", legt de woordvoerder uit. "Het ligt er niet volledig uit, maar sommige mensen kunnen wel problemen ondervinden. We zijn druk bezig met het oplossen van het probleem."

KPN en Ziggo

Op Allestoringen.nl is te zien dat er ook relatief veel storingsmeldingen zijn gedaan over VodafoneZiggo en KPN.

KPN laat weten op dit moment niet te kampen met een storing. Een woordvoerder verklaart het aantal van ruim 2.000 meldingen als "bijvangst". "Op het moment dat een andere provider met een storing kampt en onze klanten gebruikers van die provider dus niet kunnen bereiken, dan zien we dat het aantal meldingen bij ons ook toeneemt. Maar als wij zelf een storing zouden hebben, zou het aantal meldingen een stuk hoger liggen", aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland.

VodafoneZiggo onderstreept dit verhaal. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten inmiddels zeker te weten dat de provider zelf niet met een storing te maken heeft.

Internetbankieren

Door de storing bij de internetproviders geven mensen ook aan dat ze niet kunnen internetbankieren. Op Allestoringen.nl komen klachten binnen bij onder andere ASN Bank en SNS Bank. Een woordvoerder van ASN Bank laat aan Hart van Nederland weten dat klanten vanochtend inderdaad even niet konden internetbankieren door de storing bij de providers. Inmiddels zou alles weer werken.

Wanneer de storing precies is verholpen, is nog niet bekend.