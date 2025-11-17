Grote storing Odido opgelost, klanten niet gecompenseerd

De grote storing waar klanten van Odido maandagochtend hinder van ondervonden, is opgelost. Dat laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten. Klanten komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

"De storing was kortstondig en de diensten waren niet volledig uit de lucht. Natuurlijk is het heel vervelend dat mensen last hebben gehad van een instabiel netwerk, maar helaas is dit geen reden voor compensatie", aldus de woordvoerder van Odido.

Daarbij geldt dat de storing korter duurde dan twaalf uur. Klanten die langer dan twaalf uur last hebben gehad van een storing, hebben namelijk wel recht op een compensatie. De compensatie is dan een dertigste van hun maandelijkse abonnementskosten voor iedere dag dat het probleem speelde.

Storing

De storing kwam door een elektriciteitsstoring bij een datacentrum, meldde het bedrijf eerder al. Het mobiele internet kon daardoor haperen. Rond 11.00 uur was de storing verholpen. Klanten die nog problemen ervaren kunnen hun toestel of router opnieuw opstarten.

In de afgelopen 24 uur hebben Odido-gebruikers meer dan 10.000 meldingen over de storing gedaan op de website Allestoringen.nl. Ook bij providers die gebruikmaken van het netwerk van Odido, zoals Simpel en Ben kwamen meldingen binnen. Vanaf 11.00 uur ging het aantal meldingen op Allestoringen.nl naar beneden.

Aanvankelijk leek het het alsof andere providers zoals KPN en VodafoneZiggo ook kampten met een storing, maar beide bedrijven lieten weten dat dit niet het geval was. Het aantal meldingen aan hun kant zou komen doordat het voor hun klanten kon lijken alsof er iets mis was met hun mobiele internet wanneer zij contact zochten met haperende Odido-klanten.

Dit jaar had Odido al te maken met meerdere storingen. Van mei tot en met november waren er zeker vijf keer problemen met mobiel bellen, mobiel internetten en tv-diensten.