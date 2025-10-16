Storing bij Odido verholpen: klanten kunnen weer bellen en internetten

Duizenden klanten van Odido hebben donderdagmiddag te maken gehad met een storing bij de telecomaanbieder. Op de website Allestoringen.nl kwamen bijna 20.000 meldingen binnen.

Gebruikers klaagden dat ze geen internet hadden of niet konden bellen. Een woordvoerder liet eerder aan NU.nl weten dat nog niet duidelijk was wat er precies aan de hand was.

Inmiddels is er een oplossing gevonden, laat Odido weten in een reactie aan Hart van Nederland. "Via deze weg laten we graag weten dat er een oplossing is gevonden voor het probleem, onze klanten zijn daarmee weer online. Het aantal storingsmeldingen neemt daarmee ook snel af."

Klanten die nog steeds problemen hebben met het netwerk wordt geadviseerd hun telefoon opnieuw op te starten. Het netwerk zou dan weer moeten werken zoals ze gewend zijn, aldus de provider.