Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Odido-klanten vallen over 2 euro als compensatie na storing

Odido-klanten vallen over 2 euro als compensatie na storing

Storing

6 aug 2025, 19:59

Link gekopieerd

Klanten van telecomprovider Odido reageren met onbegrip op de vergoeding die ze krijgen voor de grote storing van afgelopen week. De storing legde vrijdag en zaterdag in delen van het land het mobiele netwerk plat. Sommige klanten konden niet bellen, sms'en of internetten. Odido biedt maximaal 2 euro compensatie aan. "Wat een lachertje!", klinkt het op sociale media.

De storing trof vooral klanten in Noord-Holland en Rotterdam. Bij sommigen werkte het netwerk urenlang helemaal niet, wat zorgde voor veel frustratie. Afgelopen woensdag kregen de getroffen klanten een e-mail van Odido, waarin het telecombedrijf excuses aanbood en uitlegde hoe men de vergoeding kon aanvragen.

Maar de vergoeding van 2 euro zorgt nu voor onvrede. Veel mensen vinden het bedrag te laag, zeker gezien de omvang van de storing, valt te lezen op sociale media. Klanten die buiten de genoemde regio's problemen hadden, krijgen bovendien helemaal niks terug. "Compensatie zou voor heel Nederland moeten gelden, want ook in Huissen, Gelderland was er storing", schrijft iemand op Facebook.

'Riant'

Odido verdedigt zich met een beroep op de wet. Volgens de provider is het wettelijk verplicht om klanten te compenseren bij een storing van meer dan twaalf uur. De telecomwet schrijft dan een vergoeding van 1/30 van het maandbedrag voor. "Reken je dat uit, kom je uit op bedragen van 0,60 cent tot 1,40 euro", zegt een woordvoerder van Odido tegen Hart van Nederland. "Wij hebben ervoor gekozen om iedereen 2 euro te geven. Dat is dus eigenlijk aan de riante kant."

Toch voelt het voor veel klanten niet alsof Odido gul is. "Als je geen bereik had en je telefoon was uren onbruikbaar, dan is dit gewoon een schoffering", zegt een klant op X. De onvrede wordt versterkt doordat klanten die op dat moment in het getroffen gebied waren ook compensatie kunnen aanvragen, ook als ze daar normaal niet wonen. Dat doet Odido ‘vrijwillig’, omdat dat wettelijk niet hoeft, stelt de woordvoerder.

Lees ook

Odido-klanten in deze regio's krijgen geld terug na grote storing
Odido-klanten in deze regio's krijgen geld terug na grote storing
Odido kampt opnieuw met storing, vierde in korte tijd
Odido kampt opnieuw met storing, vierde in korte tijd
Odido: storing nu echt voorbij
Odido: storing nu echt voorbij
Urenlange storing Odido toch niet overal opgelost, bellen en smsen nog steeds niet mogelijk
Urenlange storing Odido toch niet overal opgelost, bellen en smsen nog steeds niet mogelijk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.