Odido-klanten vallen over 2 euro als compensatie na storing

Klanten van telecomprovider Odido reageren met onbegrip op de vergoeding die ze krijgen voor de grote storing van afgelopen week. De storing legde vrijdag en zaterdag in delen van het land het mobiele netwerk plat. Sommige klanten konden niet bellen, sms'en of internetten. Odido biedt maximaal 2 euro compensatie aan. "Wat een lachertje!", klinkt het op sociale media.

De storing trof vooral klanten in Noord-Holland en Rotterdam. Bij sommigen werkte het netwerk urenlang helemaal niet, wat zorgde voor veel frustratie. Afgelopen woensdag kregen de getroffen klanten een e-mail van Odido, waarin het telecombedrijf excuses aanbood en uitlegde hoe men de vergoeding kon aanvragen.

Maar de vergoeding van 2 euro zorgt nu voor onvrede. Veel mensen vinden het bedrag te laag, zeker gezien de omvang van de storing, valt te lezen op sociale media. Klanten die buiten de genoemde regio's problemen hadden, krijgen bovendien helemaal niks terug. "Compensatie zou voor heel Nederland moeten gelden, want ook in Huissen, Gelderland was er storing", schrijft iemand op Facebook.

'Riant'

Odido verdedigt zich met een beroep op de wet. Volgens de provider is het wettelijk verplicht om klanten te compenseren bij een storing van meer dan twaalf uur. De telecomwet schrijft dan een vergoeding van 1/30 van het maandbedrag voor. "Reken je dat uit, kom je uit op bedragen van 0,60 cent tot 1,40 euro", zegt een woordvoerder van Odido tegen Hart van Nederland. "Wij hebben ervoor gekozen om iedereen 2 euro te geven. Dat is dus eigenlijk aan de riante kant."

Toch voelt het voor veel klanten niet alsof Odido gul is. "Als je geen bereik had en je telefoon was uren onbruikbaar, dan is dit gewoon een schoffering", zegt een klant op X. De onvrede wordt versterkt doordat klanten die op dat moment in het getroffen gebied waren ook compensatie kunnen aanvragen, ook als ze daar normaal niet wonen. Dat doet Odido ‘vrijwillig’, omdat dat wettelijk niet hoeft, stelt de woordvoerder.