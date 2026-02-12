Expert over Odido-lek: 'Criminelen gaan gegevens gebruiken voor oplichting'

Door een cyberaanval bij telecomprovider Odido zijn persoonsgegevens van zo'n 6,2 miljoen accounts gelekt. Het gaat onder andere om namen van klanten, maar ook om hun woonadressen, IBAN-nummers en nummers van ID-bewijzen. Volgens Digitale Identiteit-expert Arnold Roosendaal is er een kans dat gegevens worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting.

" Aanvallen van deze omvang, waarbij ruim 6 miljoen Nederlanders worden geraakt, zien we niet vaak", stelt Roosendaal. "Met de gegevens an sich kunnen criminelen niet zo veel. Ze kunnen worden doorverkocht op het dark web, maar dat levert niet direct veel geld op", concludeert de expert.

'Gegevens worden gebruikt bij oplichting'

" Vaak worden gegevens gebruikt als hulpmiddel. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om mensen op te lichten. Criminelen doen zich voor als bankmedewerker en delen met het potentiële slachtoffer persoonsgegevens die zij eerder buitgemaakt hebben. Daarmee winnen zij vertrouwen." Volgens Roosendaal valt Odido, voor zover nu bekend, weinig tot niets te verwijten. "Bedrijven blijven altijd vatbaar."

De cybercriminelen hebben inmiddels geen toegang meer tot het netwerk. Odido zoekt uit om hoeveel mensen het precies gaat. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).