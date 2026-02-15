Odido: reken niet op automatische compensatie na datalek

Odido wijst klanten erop dat zij niet automatisch recht hebben op compensatie na het datalek van deze week. Dat schrijft Tweakers op basis van een bijgewerkte informatiepagina van de provider.

In de veelgestelde vragen gaat Odido nu expliciet in op vergoedingen. Op de vraag: "Ik zie adviezen van cybersecurityexperts dat ik recht heb op compensatie (bv. Tweakers). Ik wil die compensatie nu graag krijgen. Wat is jullie compensatiebeleid?" antwoordt het bedrijf: "Een datalek geeft geen automatisch recht op compensatie. Onze inspanningen zijn er momenteel op gericht om juist te voorkomen dat klanten op enige manier schade zouden ondervinden als gevolg van dit incident."

Phishing

Ook bij mogelijke phishing-schade is er volgens het bedrijf op basis van de huidige informatie geen aanleiding om te denken dat eventuele schade het gevolg is van het datalek.

Verder verwijst Odido naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Die instantie meldt dat met de gelekte gegevens niet zomaar een lening, bankrekening of telefoonabonnement kan worden afgesloten, omdat daar extra controles voor nodig zijn. Wel bestaat het risico dat gegevens misbruikt worden als zulke controles niet zorgvuldig worden uitgevoerd.