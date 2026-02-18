Volg Hart van Nederland
Na Odido-hack nam 77 procent geen actie, maar dit kan je gebeuren

Vandaag, 18:45 - Update: 2 uur geleden

Na de grote hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen accounts zijn buitgemaakt, heeft het merendeel van de getroffen klanten geen actie ondernomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Maar liefst 77 procent zegt niets te hebben gedaan.

Slechts 14 procent nam wél maatregelen. De meesten daarvan geven aan hun digitale beveiliging onder de loep te hebben genomen met bijvoorbeeld het instellen van tweestapsverificatie, veranderen van wachtwoorden of aanscherpen van privacyinstellingen. Een kleine groep vroeg een nieuw identiteitsbewijs aan, en minder dan 1 procent zegde het abonnement bij Odido op. 9 procent van de getroffenen wilde niet zeggen of ze iets hadden gedaan.

De meeste getroffenen zeggen zich simpelweg weinig tot geen zorgen te maken over het op straat belanden van hun gegevens na de hack. 21 procent maakt zich er geen zorgen over, en 50 procent maar 'een beetje'.

Zorgen om inactie

Volgens techjournalist Joe van Burik is juist die apathie zorgelijk. In de video hierboven wijst hij erop dat veel mensen datalekken bijna normaal zijn gaan vinden. In de video vertelt hij welke stappen klanten alsnog kunnen zetten om de schade te beperken en waarom het belangrijk is om dit niet zomaar te accepteren.

Van de mensen die geen actie ondernamen, zeggen de meesten (37 procent) dat ze het weinig zin vinden hebben. 28 procent geeft aan niks te hebben gedaan omdat ze de beveiliging rond hun persoonsgegevens al op orde zeggen te hebben.

Dit kan je gebeuren

Bij de hack werden vertrouwelijke gegevens van miljoenen huidige en voormalige klanten van Odido buitgemaakt. Daaronder onder meer naam, adres, rekeningnummer en ID/paspoortgegevens. Wachtwoorden en factuurgegevens zijn niet gelekt, benadrukte het telecombedrijf.

Met de gelekte gegevens kunnen oplichters echter wel zeer gerichte phishingmails of telefoontjes sturen die betrouwbaar lijken. Ook bestaat het risico dat criminelen proberen leningen af te sluiten of aankopen te doen op naam van iemand anders. Zeker als documentnummers zijn buitgemaakt, kan identiteitsfraude een reëel gevaar zijn. Een mogelijke oplossing daarbij is het aanvragen van een nieuwe ID-kaart, paspoort of rijbewijs, afhankelijk van welke documenten je hebt gedeeld met het bedrijf.

