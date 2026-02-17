Meldpunt voor identiteitsfraude krijgt 245 meldingen na Odido-lek

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) heeft tot nu toe 245 meldingen ontvangen over telecomprovider Odido. Vorige week donderdag maakte het bedrijf bekend dat er sprake is van een groot datalek na een cyberaanval. Daarbij zijn gegevens van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt.

Het CMI valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mensen die denken dat hun identiteitsgegevens zijn gestolen, kunnen daarvan melding maken bij het meldpunt.

Wat is een datalek en wat kun je ertegen doen? Dat legt Hart van Nederland uit in deze video:

2:16 Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

Meldingen

Een woordvoerder laat weten dat de meeste meldingen over Odido afkomstig zijn van mensen die zich zorgen maken over identiteitsfraude. Een enkeling deed daadwerkelijk melding van misbruik van zijn of haar persoonsgegevens en legde daarbij een verband met het datalek bij Odido.

Het meldpunt zegt niet te kunnen vaststellen of er daadwerkelijk een verband is tussen het misbruik en het datalek.