'Hackers eisen miljoen euro losgeld van Odido, dreigen met lek'

Cybercriminelen dreigen klantgegevens van Odido openbaar te maken als het telecombedrijf geen losgeld betaalt. Dat meldt RTL Nieuws. De groep Shinyhunters zegt achter de hack te zitten en eist een bedrag van meer dan een miljoen euro. "Dit is jullie laatste waarschuwing", schrijven de hackers. "Anders lekken we de data."

Volgens Odido gaat het om gegevens van 6,2 miljoen klanten. Shinyhunters spreekt dat tegen. "Odido liegt", zegt de groep tegen RTL Nieuws. "Het gaat om 8 miljoen klanten en in totaal 21 miljoen regels aan data." Het zou gaan om namen, adressen, bankrekeningnummers en paspoortnummers. Ook zouden wachtwoorden zijn buitgemaakt die klanten gebruiken bij telefonisch contact.

Hackersgroep

Shinyhunters staat bekend om grote hacks bij internationale bedrijven als Microsoft, Ticketmaster en Louis Vuitton. In Nederland kreeg de groep bekendheid na de Ticketmaster-hack in 2024. Als bedrijven niet betalen, worden gegevens verkocht aan andere criminelen.