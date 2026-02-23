Volg Hart van Nederland
'Gezondheidsdata van online drogisterijen op grote schaal gedeeld'

Vandaag, 12:35

Gevoelige productinformatie van consumenten zouden op grote schaal worden gedeeld met advertentieplatforms als Google, Meta en Pinterest. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Radar. Het gaat onder meer om zeer privacygevoelige gegevens over aangekochte of bekeken medische zelftests en andere gezondheidsproducten.

Uit onderzoek onder twintig online drogisterijen en webshops, waaronder Etos, Trekpleister, Kruidvat, Flink, DA en Bol.com, blijkt dat alle twintig onderzochte partijen medisch gevoelige gegevens van bezoekers doorgeven aan Google.

Tien van deze drogisterijen, waaronder Etos, Albert Heijn, Jumbo en Bol.com, delen daarnaast ook persoonsgegevens met Facebook. Drie van hen sturen zelfs e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers mee. Drogisterijen DA en Plein en de online bezorgdienst Flink delen gegevens met TikTok. DA stuurt daarbij ook e-mailadressen door.

Na de grote hack bij Odido zijn eveneens veel privacygevoelige gegevens buitgemaakt. In onderstaande video wordt gewaarschuwd voor mogelijke oplichting met de gelekte persoonsgegevens:

Erkenning

Meerdere bedrijven laten in een reactie aan Radar weten dat zij erkennen dat er iets is misgegaan. Flink geeft toe dat de resultaten uit het onderzoek kloppen en meldt dat er inmiddels een technische blokkade is ingesteld voor gevoelige producten. Ook Jumbo erkent de bevindingen en heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bol.com laat weten filters te hebben ingericht die moeten voorkomen dat gevoelige productinteracties worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Daarnaast geeft de webwinkel aan "aanvullende maatregelen" te onderzoeken. DA, Albert Heijn en Etos betwisten dat er sprake zou zijn van bijzondere persoonsgegevens.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

