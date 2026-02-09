Volg Hart van Nederland
'Honderden Nederlandse kinderen slachtoffer van online afperssite'

Crime

Vandaag, 15:01 - Update: 40 minuten geleden

Link gekopieerd

De persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse kinderen zijn online openbaar gemaakt op een gespecialiseerde website. Volgens onderzoek van RTL Nieuws wordt deze informatie gebruikt door criminelen voor afpersing, terwijl de beheerders er geld aan verdienen. De website is al bijna 8 jaar actief en is bekend bij politie en justitie.

De site is specifiek opgezet voor het ongewenst delen van persoonsgegevens, ook wel doxing genoemd. De beheerder opereert anoniem en gebruikers kunnen zelf informatie plaatsen. RTL Nieuws noemt de naam van de website bewust niet, om verdere schending van de privacy van slachtoffers te voorkomen.

In de praktijk functioneert de website als een digitale schandpaal. Slachtoffers worden er uitgebreid beschreven met persoonlijke gegevens, aangevuld met beschuldigingen of vermeende 'misdaden'. Die lopen uiteen van valsspelen bij online games zoals Roblox tot vreemdgaan of het zonder onderbouwing wegzetten van iemand als 'gewoon een klootzak'.

Door Redactie Hart van Nederland

