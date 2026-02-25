Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido

Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido

Crime

Vandaag, 13:02

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de grote cyberaanval bij telecombedrijf Odido, waarbij miljoenen klantgegevens zijn gestolen. Dat heeft een woordvoerder van het OM bevestigd.

Odido meldde eerder deze maand dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gestolen bij een cyberaanval. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren.

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'
2:14

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

Losgeld

Deze week werd duidelijk dat hackers van de groep ShinyHunters op het dark web hebben gedreigd de gestolen data openbaar te maken. De cybercriminelen zouden er alleen van afzien als ze een bedrag van meer dan 1 miljoen euro ontvangen voor de deadline donderdagochtend. Volgens cyberdeskundigen staat Odido voor de lastige keuze om te betalen of niet te betalen.

Door ANP

Lees ook

'Hackers eisen miljoen euro losgeld van Odido, dreigen met lek'
'Hackers eisen miljoen euro losgeld van Odido, dreigen met lek'
Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek
Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek
'Gezondheidsdata van online drogisterijen op grote schaal gedeeld'
'Gezondheidsdata van online drogisterijen op grote schaal gedeeld'
Odido-klanten moeten na hack ook alert zijn op ongeautoriseerde leningen en incasso's
Odido-klanten moeten na hack ook alert zijn op ongeautoriseerde leningen en incasso's
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.