Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'

'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'

Crime

Vandaag, 19:15 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Bij de grote hack bij telecomprovider Odido zijn deze maand ook gevoelige interne aantekeningen over klanten buitgemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, die inzage kreeg in een deel van de gestolen data. Odido was niet op de hoogte dat ook deze gegevens waren gestolen en heeft klanten daar dus niet over geïnformeerd.

In de notities staat bijvoorbeeld of klanten hun betaalafspraken nakomen en of iemand een bewindvoerder heeft. Ook persoonlijke opmerkingen zijn terug te vinden, zoals: "Klant wil niet gebeld worden voor contractverlenging" en "gaat door een moeilijke periode". De aantekeningen waren bedoeld voor intern gebruik door medewerkers van de klantenservice.

Cyberexpert Dave Maasland gaf vorige week bij Vandaag Inside een update over het datalek bij Odido. Hij is van mening dat de telecomprovider te weinig doet om klanten te beschermen:

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'
2:14

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

In een ander dossier staat: "Klant lijkt onder invloed te zijn tijdens het bellen. Is door winkel (...) uit de zaak verwijderd en heeft gedreigd daar de boel kort en klein te slaan." Ook wordt bij een klant gewaarschuwd: "Ex heeft zich voorgedaan als contractant." De gevoelige notities staan naast uitgebreide persoonsgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummers en soms gegevens van identiteitsdocumenten.

Afpersen

Hackersgroep Shinyhunters deelde volgens de NOS de gegevens van ongeveer 10.000 klanten. Bij zeker 266 van hen stond een interne aantekening. In 128 gevallen waren gegevens van een bewindvoerder zichtbaar. Odido meldde eerder dat bij de hack gegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gestolen. De hackers zeggen zelfs 21 miljoen records in handen te hebben.

De hackersgroep dreigt vanaf donderdagmiddag dagelijks een miljoen records openbaar te maken als Odido niet betaalt. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Hackers eisen miljoen euro losgeld van Odido, dreigen met lek'
'Hackers eisen miljoen euro losgeld van Odido, dreigen met lek'
Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek
Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek
Odido-klanten moeten na hack ook alert zijn op ongeautoriseerde leningen en incasso's
Odido-klanten moeten na hack ook alert zijn op ongeautoriseerde leningen en incasso's
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.