Toch geen wachtwoorden gelekt na Odido-hack, politie corrigeert webpagina

Tech-nieuws

Vandaag, 11:27

Bij de hack van Odido zijn toch geen inloggegevens en wachtwoorden gestolen. Maandag kwam de politie met een webpagina waarop Odido-klanten kunnen controleren of hun gegevens in handen van criminelen zijn gevallen. Op die pagina stond dat het mogelijk ook om wachtwoorden ging. Die informatie heeft de politie nu van de pagina verwijderd.

Na de hack meldde Odido dat persoonsgegevens zoals naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummers en bankrekeningnummers bij de hack waren gestolen. Het bedrijf meldde expliciet dat inloggegevens wel veilig zijn. Een woordvoerder van Odido zegt dat de telecomprovider met de politie heeft gesproken waarna de informatie op de website is aangepast. De politie heeft nog niet gereageerd.

Hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat provider Odido weigerde te betalen om het publiceren van de gehackte gegevens te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

