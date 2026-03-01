Hackers dumpen mogelijk álle Odido-gegevens online

Voor de vierde dag op rij hebben hackers gestolen klantgegevens van telecombedrijf Odido online gezet. Dit keer lijkt het te gaan om een enorme hoeveelheid data, mogelijk zelfs alle nog niet eerder vrijgegeven informatie. Het bestand met de naam 'full_odido_shinyhunters' is meer dan 25 keer zo groot als het bestand dat zaterdag verscheen.

Vorige maand werden bij Odido persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen accounts buitgemaakt, van klanten en oud-klanten. De hackers kregen onder meer namen, adressen, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren in handen. Sinds Odido donderdag bekendmaakte geen losgeld te betalen, zetten de hackers dagelijks delen van de buit online.

Donderdag werden de eerste gegevens online gezet door de criminelen. In de onderstaande video vertelt ethisch hacker Sijmen Ruwhof dat hij het onverantwoord vindt dat Odido de hackers niet betaalt:

Zijn nu echt alle klantgegevens gelekt?

RTL Nieuws en de NOS meldden dat ShinyHunters zondag alle resterende gegevens heeft gepubliceerd. Daarmee zouden de hackers hun eerdere plan om de data in delen vrij te geven hebben losgelaten. Waarom ze daarvoor kiezen, is niet duidelijk.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het gaat om gegevens van ruim 6,5 miljoen personen en 600.000 bedrijven. Bij 71.000 mensen werd ook het e-mailadres van een bewindvoerder of andere hulpverlener gevonden. In eerste instantie trof de NOS geen bankrekeningnummers en notities van de klantenservice aan, maar na verder onderzoek bleken die toch in het bestand te staan. Zo werden bij meer dan 44.000 klanten aantekeningen van de klantenservice gevonden.

Zo check je zelf of jouw data bij Odido is gelekt

Wat betekent dit voor klanten van Odido?

Een woordvoerder van Odido wilde zondag niet inhoudelijk reageren omdat het onderzoek nog loopt. Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De politie had Odido eerder geadviseerd geen losgeld te betalen, omdat hackers niet te vertrouwen zijn.

De politie waarschuwt klanten alert te zijn op identiteitsfraude en phishing. Criminelen kunnen de vrijgekomen gegevens gebruiken om mensen te misleiden. Wie wil controleren of zijn gegevens zijn gelekt, moet volgens de politie niet zelf de gestolen data downloaden, omdat dat strafbaar is. Wel kunnen mensen terecht op haveibeenpwned om te controleren of hun gegevens bij een datalek zijn verschenen.