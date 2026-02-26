Gegevens klanten Odido op darkweb: liggen jouw bankgegevens nu op straat?

De cyberaanval op Odido raakt miljoenen (oud-)klanten. Volgens het telecombedrijf zijn gegevens van 6,2 miljoen accounts gestolen. Hackers dreigen data verder te verspreiden. De politie spreekt van een "serieuze aanval" en waarschuwt dat het risico op identiteitsfraude groot is. Maar wat betekent dit concreet voor jou als klant? En waar moet je de komende tijd extra alert op zijn?

Bij de hack zijn onder meer naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren buitgemaakt. RTL Nieuws ontdekte dat in sommige gevallen ook burgerservicenummers (bsn) in de gelekte data staan. Het gaat om tientallen bsn's van zakelijke klanten die als zzp'er geregistreerd stonden. Omdat btw-nummers vroeger het bsn bevatten, zijn die nummers meegelekt.

Losgeld Odido kondigde donderdag rond het middaguur aan geen losgeld te betalen aan de internationale hackersgroep ShinyHunters, die de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts bij het telecombedrijf had gestolen. Rond datzelfde tijdstip zagen verschillende media een deel van de data op het dark web verschijnen. Op bovenstaande video legt ethisch hacker Sijmen Ruwhof uit waarom hij denkt dat Odido het losgeld wel had moeten betalen.

Waar moet je nu op letten?

De politie roept klanten op extra alert te zijn op phishing. "Krijg je onverwachte berichten of telefoontjes, met name waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd of waarin je wordt aangespoord actie te ondernemen, controleer dan extra goed de authenticiteit ervan."

Criminelen kunnen gestolen gegevens gebruiken om berichten geloofwaardig te laten lijken. Denk aan e-mails of sms'jes die jouw naam en adres bevatten en vragen om in te loggen of snel iets te betalen.

Download zelf geen gegevens van het dark web om te kijken of je erbij staat. Dat is strafbaar, waarschuwt de politie.

Wat kun je zelf doen?

Controleer je bankafschriften op onbekende transacties. Wees terughoudend met het delen van persoonlijke gegevens, ook als een bericht betrouwbaar lijkt. Neem bij twijfel zelf contact op met een organisatie via het officiële telefoonnummer of de website.

De politie heeft een speciaal opsporingsteam op de zaak gezet en probeert verspreiding van de data te beperken. Ondertussen onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens of Odido zich aan de regels heeft gehouden bij het bewaren van klantgegevens.