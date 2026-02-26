Politie steunt keuze Odido om geen losgeld te betalen

De politie pakt het onderzoek naar de cyberaanval en het datalek bij telecombedrijf Odido met "grote prioriteit" op. Dat laat de politie weten in een verklaring. Daarbij benadrukt de politie dat zij bedrijven in dit soort situaties doorgaans adviseert om geen losgeld te betalen aan hackers die gegevens hebben gestolen.

Odido meldde donderdag al geen geld over te maken, nadat hackers van ShinyHunters miljoenen klantgegevens hadden buitgemaakt en dreigden die openbaar te maken. Die keuze sluit volgens de politie aan bij haar visie.

'Groot risico op identiteitsfraude'

"Ons advies aan slachtoffers van ransomware is: niet betalen als criminelen losgeld eisen. Wanneer zij worden betaald, blijft hun verdienmodel tenslotte in stand", zegt Stan Duijf, als hoofd Operatiën verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime. "De uiteindelijke afweging is aan het slachtoffer, maar je kunt er niet van uitgaan dat je data veilig is als je betaalt."

Volgens Duijf gaat het om een "serieuze aanval" en is de impact "groot". "Persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen klanten zijn in handen van criminelen. Dat maakt het risico op identiteitsfraude groot."

Odido-klanten: wees alert

Het politieonderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De eigen cyberspecialisten van de politie zijn volgens de verklaring direct aan de slag gegaan om de aanval in kaart te brengen, nadat de zaak aan het licht kwam.

"Omdat het gaat om een lopend onderzoek, zijn wij op dit moment terughoudend met het delen van informatie", stelt Duijf. Hij raadt klanten van Odido aan alert te zijn als zij berichten of andere communicatie krijgen van onbekende bedrijven of contactpersonen. "Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om phishingberichten geloofwaardiger te laten lijken."