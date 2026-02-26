Veel begrip bij Nederlanders dat Odido losgeld niet betaalde

Een ruime meerderheid van de Nederlanders staat achter het besluit van Odido om geen losgeld te betalen aan de hackers achter het grote datalek. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.714 respondenten. 73 procent vindt dat het telecombedrijf er goed aan heeft gedaan om niet te betalen, tegenover 16 procent die liever wel geld overgemaakt had zien worden.

Ook onder mensen van wie de gegevens zijn gelekt, is er brede steun: 64 procent vindt het de juiste keuze dat Odido geen geld overmaakt naar criminelen, ondanks dat hun eigen gegevens nu op straat liggen. Tegelijkertijd is daar ook meer twijfel zichtbaar: 28 procent van de getroffenen had liever gezien dat er wél werd betaald.

"Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren", stelde het bedrijf donderdag in een verklaring. Met de principiële lijn dat criminelen geen losgeld betaald dienen te krijgen is 62 procent van de Nederlanders het ook mee eens. Slechts een kwart (27 procent) denkt daar echt anders over, 11 procent heeft er geen mening over.

Zorgen bij gedupeerden

Donderdagochtend werden na het besluit om niet te betalen direct de gegevens van enkele honderdduizenden klanten online geplaatst. De komende dagen volgt mogelijk de rest. Het gaat onder meer om de naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren van huidige en voormalig klanten van Odido en Ben. Maar ook zouden er aantekeningen van de klantenservice zijn gedeeld, zoals wie er om welke redenen hun betalingen niet konden nakomen of wie er onder bewind staat.

Het zorgt voor veel zorgen bij mensen. 77 procent van de mensen van wie gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt vreest voor wat dit kan betekenen. De resterende 23 procent zegt zich geen zorgen te maken om het lekken van hun persoonsgegevens.

Schadevergoeding

Die breed gevoelde zorgen vertalen zich ook in een duidelijke roep om verantwoordelijkheid. 79 procent van de Nederlanders vindt dat een schadevergoeding verplicht moet zijn bij lekken van klantgegevens. 46 procent zegt dat álle mensen van wie data zijn gelekt automatisch recht moeten hebben op compensatie. 33 procent vindt dat alleen mensen met aantoonbare schade daarvoor in aanmerking moeten komen, zoals de huidige wetgeving voorschrijft. Slechts 5 procent vindt dat Odido geen schadevergoeding zou hoeven betalen.

Daarnaast gaat een meerderheid nog een stap verder. Volgens de Nederlandse wetgeving kan een besloten vennootschap als Odido alleen als bedrijf aansprakelijk worden gesteld. 69 procent van de Nederlanders vindt echter dat bestuurders bij nalatigheid ook persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden moeten kunnen worden. Slechts een kwart is het daar niet mee eens.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.