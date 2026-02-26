Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'

Odido betaalt geen losgeld aan de hackers die miljoenen klantgegevens buitmaakten bij de cyberaanval op het telecombedrijf. Dat besluit leidt tot ongeloof bij ethisch hacker Sijmen Ruwhof, die spreekt van "een van de grootste datalekken die we in Nederland kennen".

"Ik vind het ongekend dat Odido geen zorg draagt voor de klantgegevens. Deze groep staat erom bekend dat als je hebt betaald, niet wordt gelekt. We zien nu de keuze: het ligt op straat", vertelt de ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Een ethisch hacker is iemand die met toestemming systemen hackt om zwakke plekken op te sporen.

Op bovenstaande video legt Ruwhof uit waarom hij denkt dat Odido het losgeld wel had moeten betalen.

Geen losgeld

Odido laat donderdag in een reactie weten niet te onderhandelen met de criminelen. " Onze focus ligt altijd bij onze klanten, en dat blijft zo. Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren. We zetten ons onverminderd in om onze klanten en onze medewerkers op de best mogelijke manier te ondersteunen en te beschermen. " Klanten wordt geadviseerd extra alert te zijn op phishingberichten en verdachte communicatie.

De politie steunt de keuze van Odido om geen losgeld te betalen. "Wanneer criminelen worden betaald, blijft hun verdienmodel tenslotte in stand", zegt hoofd Operaties aanpak cybercrime Stan Duijf. De politie is onder leiding van het Landelijk Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart. Cyberspecialisten van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies brengen de omvang en herkomst van de aanval in kaart.

'Knullig'

Ruwhof erkent dat betalen geen garantie biedt. "Zekerheid heb je niet, maar dat heb je met een ziekenhuisoperatie ook niet." De ethisch hacker overweegt zelfs een crowdfundingactie op te starten om het losgeldbedrag bij elkaar te krijgen. "Ik ben zelf geen Odido-klant, maar ik kan niet aanzien hoe knullig Odido het incident heeft afgehandeld."