Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'

Tech-nieuws

Vandaag, 18:04

Link gekopieerd

Odido betaalt geen losgeld aan de hackers die miljoenen klantgegevens buitmaakten bij de cyberaanval op het telecombedrijf. Dat besluit leidt tot ongeloof bij ethisch hacker Sijmen Ruwhof, die spreekt van "een van de grootste datalekken die we in Nederland kennen".

"Ik vind het ongekend dat Odido geen zorg draagt voor de klantgegevens. Deze groep staat erom bekend dat als je hebt betaald, niet wordt gelekt. We zien nu de keuze: het ligt op straat", vertelt de ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Een ethisch hacker is iemand die met toestemming systemen hackt om zwakke plekken op te sporen.

Op bovenstaande video legt Ruwhof uit waarom hij denkt dat Odido het losgeld wel had moeten betalen.

Geen losgeld

Odido laat donderdag in een reactie weten niet te onderhandelen met de criminelen. "Onze focus ligt altijd bij onze klanten, en dat blijft zo. Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren. We zetten ons onverminderd in om onze klanten en onze medewerkers op de best mogelijke manier te ondersteunen en te beschermen." Klanten wordt geadviseerd extra alert te zijn op phishingberichten en verdachte communicatie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De politie steunt de keuze van Odido om geen losgeld te betalen. "Wanneer criminelen worden betaald, blijft hun verdienmodel tenslotte in stand", zegt hoofd Operaties aanpak cybercrime Stan Duijf. De politie is onder leiding van het Landelijk Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart. Cyberspecialisten van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies brengen de omvang en herkomst van de aanval in kaart.

'Knullig'

Ruwhof erkent dat betalen geen garantie biedt. "Zekerheid heb je niet, maar dat heb je met een ziekenhuisoperatie ook niet." De ethisch hacker overweegt zelfs een crowdfundingactie op te starten om het losgeldbedrag bij elkaar te krijgen. "Ik ben zelf geen Odido-klant, maar ik kan niet aanzien hoe knullig Odido het incident heeft afgehandeld."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie steunt keuze Odido om geen losgeld te betalen
Politie steunt keuze Odido om geen losgeld te betalen
Odido betaalt niet, hackers publiceren deel klantgegevens op darkweb
Odido betaalt niet, hackers publiceren deel klantgegevens op darkweb
'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'
'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'
Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido
Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.