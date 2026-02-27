Zo check je of je gegevens zijn gelekt bij Odido

De website Have I Been Pwned heeft de eerste gelekte gegevens van Odido toegevoegd aan zijn database. Dat meldt RTL Nieuws vrijdag. Klanten en oud-klanten kunnen daardoor zelf controleren of hun e-mailadres voorkomt in het datalek.

Het gaat om gegevens die gisteren door de cybercriminele groep Shinyhunters op het dark web zijn geplaatst. Volgens onderzoek van RTL Nieuws bevat het lek privégegevens en financiële informatie van honderdduizenden (oud-)klanten. Ook mensen die al jaren geen abonnement meer hebben bij Odido, staan in de dataset.

Zo check je of jouw e-mailadres is gelekt

Via de website Have I Been Pwned kun je controleren of jouw e-mailadres in het lek voorkomt. Je vult je e-mailadres in op de site, waarna je ziet of het adres is gekoppeld aan een datalek. De website vraagt niet om je wachtwoord.

Have I Been Pwned is in 2013 opgericht door beveiligingsonderzoeker Troy Hunt. Hij verzamelt gelekte databases van hacks, controleert of die echt zijn en voegt ze daarna toe aan zijn systeem. Beveiligingsexperts adviseren de site vaak als hulpmiddel om datalekken te checken.

Hackgroep dreigt meer data te publiceren

Shinyhunters heeft een eerste deel van de gestolen gegevens openbaar gemaakt. De groep heeft aangekondigd de komende zestien dagen meer data van Odido-klanten te publiceren. Odido heeft laten weten niet van plan te zijn om de cybercriminelen te betalen om verdere publicatie van gegevens te voorkomen.