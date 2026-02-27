Hackers gooien opnieuw privégegevens van Odido-klanten online

De criminele hackersgroep ShinyHunters heeft opnieuw een deel van de gestolen klantgegevens van telecomprovider Odido online gezet. Dat meldt de NOS vrijdagochtend. Het zou gaan om ongeveer 1 miljoen regels aan data die op het darkweb zijn gepubliceerd. Om hoeveel klanten het precies gaat, is niet bekend.

Ook donderdag werd al een bestand met ongeveer 1 miljoen regels aan privacygevoelige gegevens gedeeld. Die gegevens waren volgens de NOS afkomstig van honderdduizenden klanten. In totaal zijn persoonsgegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt, zo heeft Odido eerder laten weten.

1 miljoen regels data

In de gelekte bestanden staan onder meer namen, woon- en e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata. Ook bankrekeningnummers en nummers van identiteitsbewijzen zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn interne aantekeningen uit de systemen van Odido gestolen. Daarin staat bijvoorbeeld of klanten hun betaalafspraken nakomen, een bewindvoerder hebben of zich hebben misdragen.

De hackersgroep heeft aangekondigd dagelijks 1 miljoen regels aan data te publiceren. Daarmee willen de criminelen de druk op het telecombedrijf opvoeren. ShinyHunters begon met het verspreiden van de gegevens nadat een deadline voor het betalen van losgeld was verlopen. De groep zou meer dan een miljoen euro hebben geëist. Odido heeft dat bedrag niet betaald.

Zelf checken

Wil je zelf weten of jij een van de (oud)Odido-klanten bent waarvan de gegevens online staan? In dit artikel leggen we je uit hoe je dat controleert. Op een speciale website kun je controleren of jouw e-mailadres in het lek voorkomt. Je vult je e-mailadres in op de site, waarna je ziet of het adres is gekoppeld aan een datalek. De website vraagt niet om je wachtwoord.