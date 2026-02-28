Hackers voeren druk op: opnieuw gegevens Odido-klanten online gezet

Voor de derde dag op rij heeft hackersgroep ShinyHunters gestolen klantgegevens van Odido online gezet. De groep voert daarmee de druk op, nadat het telecombedrijf besloot geen losgeld te betalen na een groot datalek.

De hackers richten zich openlijk tot het bedrijf en schrijven: "We gaven jullie de kans om dit stilletjes en binnen enkele dagen op te lossen. In plaats daarvan kozen jullie voor vertraging en openbaarmaking. De gevolgen zullen nu openbaar, langdurig en kostbaar zijn." Daarmee lijken ze Odido opnieuw te willen dwingen om alsnog geld over te maken.

Donderdag werden de eerste gegevens online gezet door de criminelen. In de onderstaande video vertelt ethisch hacker Sijmen Ruwhof dat hij het onverantwoord vindt dat Odido de hackers niet betaalt:

3:36 'Ongekend': hacker haalt uit naar aanpak Odido

Eerder deze maand werd bekend dat bij een cyberaanval persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts zijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en rekeningnummers. Dat nieuws zorgde voor grote onrust onder klanten.

Waarom betaalt Odido geen losgeld?

Donderdag maakte Odido bekend geen geld over te maken aan de hackers, ondanks de dreiging om gegevens openbaar te maken. De politie had het bedrijf geadviseerd niet te betalen, omdat hackers volgens de politie toch niet te vertrouwen zijn.

Sinds dat besluit publiceert ShinyHunters dagelijks nieuwe gegevens. Het is niet duidelijk hoeveel informatie inmiddels online staat en of het om nieuwe of eerder buitgemaakte data gaat. De hackers lijken hun acties voort te zetten om de druk op Odido verder te vergroten.