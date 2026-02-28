Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hackers voeren druk op: opnieuw gegevens Odido-klanten online gezet

Hackers voeren druk op: opnieuw gegevens Odido-klanten online gezet

Crime

Vandaag, 08:15 - Update: 6 minuten geleden

Link gekopieerd

Voor de derde dag op rij heeft hackersgroep ShinyHunters gestolen klantgegevens van Odido online gezet. De groep voert daarmee de druk op, nadat het telecombedrijf besloot geen losgeld te betalen na een groot datalek.

De hackers richten zich openlijk tot het bedrijf en schrijven: "We gaven jullie de kans om dit stilletjes en binnen enkele dagen op te lossen. In plaats daarvan kozen jullie voor vertraging en openbaarmaking. De gevolgen zullen nu openbaar, langdurig en kostbaar zijn." Daarmee lijken ze Odido opnieuw te willen dwingen om alsnog geld over te maken.

Donderdag werden de eerste gegevens online gezet door de criminelen. In de onderstaande video vertelt ethisch hacker Sijmen Ruwhof dat hij het onverantwoord vindt dat Odido de hackers niet betaalt:

'Ongekend': hacker haalt uit naar aanpak Odido
3:36

'Ongekend': hacker haalt uit naar aanpak Odido

Eerder deze maand werd bekend dat bij een cyberaanval persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts zijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en rekeningnummers. Dat nieuws zorgde voor grote onrust onder klanten.

Waarom betaalt Odido geen losgeld?

Donderdag maakte Odido bekend geen geld over te maken aan de hackers, ondanks de dreiging om gegevens openbaar te maken. De politie had het bedrijf geadviseerd niet te betalen, omdat hackers volgens de politie toch niet te vertrouwen zijn.

Lees ook:

Zo check je of je gegevens zijn gelekt bij Odido
Zo check je of je gegevens zijn gelekt bij Odido

Sinds dat besluit publiceert ShinyHunters dagelijks nieuwe gegevens. Het is niet duidelijk hoeveel informatie inmiddels online staat en of het om nieuwe of eerder buitgemaakte data gaat. De hackers lijken hun acties voort te zetten om de druk op Odido verder te vergroten.

Lees ook

Hackers gooien opnieuw privégegevens van Odido-klanten online
Hackers gooien opnieuw privégegevens van Odido-klanten online
Gegevens klanten Odido op darkweb: liggen jouw bankgegevens nu op straat?
Gegevens klanten Odido op darkweb: liggen jouw bankgegevens nu op straat?
Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'
Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'
Veel begrip bij Nederlanders dat Odido losgeld niet betaalde
Veel begrip bij Nederlanders dat Odido losgeld niet betaalde

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.