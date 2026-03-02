Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie spreekt Odido tegen: ook wachtwoorden buitgemaakt bij hack

Tech-nieuws

Vandaag, 21:07

Link gekopieerd

Klanten van Odido kunnen vanaf nu op politie.nl controleren of hun gegevens zijn buitgemaakt bij de recente hack. De politie meldt dat zondag de versleutelde dataset is ontvangen. Wie klant is of was, kan via de zogeheten Checkjehack-pagina nagaan of zijn of haar e-mailadres voorkomt in de gestolen gegevens.

Volgens de politie zijn daarbij ook inlognamen en wachtwoorden buitgemaakt. Dat staat haaks op eerdere informatie van Odido zelf. Het telecombedrijf meldde op zijn website dat er "geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken" waren bij de cyberaanval.

Lees ook:

Na Odido-hack nam 77 procent geen actie, maar dit kan je gebeuren
Na Odido-hack nam 77 procent geen actie, maar dit kan je gebeuren

De politie waarschuwt dat de combinatie van gegevens het risico op misbruik vergroot. Criminelen kunnen zich geloofwaardig voordoen als medewerker van Odido. "Mocht u deze combinatie van e-mailadres, inlognaam en wachtwoord vaker gebruiken op andere online platformen, wijzig die wachtwoorden dan ook dáár", adviseert de politie. Ook wordt aangeraden alert te zijn op phishing via e-mail, sms of telefoon.

Hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat provider Odido weigerde te betalen om het publiceren van de gehackte gegevens te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'
'Ook geheime klantnotities Odido in handen hackers na megadatalek'
Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'
Ethisch hacker Sijmen fel: 'Odido heeft incident knullig afgehandeld'
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.