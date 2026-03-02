Politie spreekt Odido tegen: ook wachtwoorden buitgemaakt bij hack

Klanten van Odido kunnen vanaf nu op politie.nl controleren of hun gegevens zijn buitgemaakt bij de recente hack. De politie meldt dat zondag de versleutelde dataset is ontvangen. Wie klant is of was, kan via de zogeheten Checkjehack-pagina nagaan of zijn of haar e-mailadres voorkomt in de gestolen gegevens.

Volgens de politie zijn daarbij ook inlognamen en wachtwoorden buitgemaakt. Dat staat haaks op eerdere informatie van Odido zelf. Het telecombedrijf meldde op zijn website dat er "geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken" waren bij de cyberaanval.

De politie waarschuwt dat de combinatie van gegevens het risico op misbruik vergroot. Criminelen kunnen zich geloofwaardig voordoen als medewerker van Odido. "Mocht u deze combinatie van e-mailadres, inlognaam en wachtwoord vaker gebruiken op andere online platformen, wijzig die wachtwoorden dan ook dáár", adviseert de politie. Ook wordt aangeraden alert te zijn op phishing via e-mail, sms of telefoon.

Hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat provider Odido weigerde te betalen om het publiceren van de gehackte gegevens te voorkomen.