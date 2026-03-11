Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Oplichters doen zich voor als Bastion Hotels via WhatsApp'

'Oplichters doen zich voor als Bastion Hotels via WhatsApp'

Crime

Vandaag, 12:39

Link gekopieerd

Gasten van Bastion Hotels krijgen WhatsApp-berichten van oplichters die zich voordoen als de klantenservice van de hotelketen. Dat meldt het AD. In de berichten beschikken de criminelen over veel persoonlijke informatie, zoals namen, telefoonnummers en details van hotelreserveringen.

De hotelketen waarschuwt gasten om niet op links te klikken en niet te reageren op de berichten. Dat blijkt uit een interne e-mail van Bastion Hotels die in handen is van de krant.

Hotelreserveringen

In de berichten proberen oplichters slachtoffers over te halen een betaling te bevestigen. "Tijdens de verificatie wordt het boekingsbedrag tijdelijk gedurende slechts 1 minuut op uw kaart geblokkeerd. U moet dit bevestigen via een pushmelding in uw bankapp", staat bijvoorbeeld in een WhatsApp-bericht.

Bastion Hotels wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. Mogelijk is er sprake van een datalek, maar een woordvoerder laat aan de krant weten dat de prioriteiten op dit moment ergens anders liggen.

Het is onduidelijk welke gegevens mogelijk zijn buitgemaakt en of het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oplichting

Oplichting is deze week onderwerp van gesprek. De politie is maandag een campagne gestart waarbij honderd verdachten van oplichting worden getoond op digitale schermen langs de weg, op stations, in tv-reclames, op sociale media en op de website van de politie.

Steeds vaker worden mensen slachtoffer van nepagenten of (bank)helpdeskfraude. De gevolgen van deze oplichtingspraktijken voor slachtoffers zijn enorm. Daar kan Jan Hugens uit Ossendrecht helaas over meepraten, zoals je in onderstaande video ziet.

Jan bestolen door brutale oplichter: trouwring van overleden vrouw gejat
6:58

Jan bestolen door brutale oplichter: trouwring van overleden vrouw gejat

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie toont 100 verdachten van oplichting op tv, langs de snelweg en online
Politie toont 100 verdachten van oplichting op tv, langs de snelweg en online
Criminelen misbruiken overgang iDEAL naar Wero: hier moet je op letten
Criminelen misbruiken overgang iDEAL naar Wero: hier moet je op letten
Nepmails na hack bij Odido: zo proberen oplichters je te misleiden
Nepmails na hack bij Odido: zo proberen oplichters je te misleiden
Politie benadert 300 mogelijke slachtoffers van crypto-oplichting via Coinbase
Politie benadert 300 mogelijke slachtoffers van crypto-oplichting via Coinbase

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.