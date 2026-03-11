'Oplichters doen zich voor als Bastion Hotels via WhatsApp'

Gasten van Bastion Hotels krijgen WhatsApp-berichten van oplichters die zich voordoen als de klantenservice van de hotelketen. Dat meldt het AD. In de berichten beschikken de criminelen over veel persoonlijke informatie, zoals namen, telefoonnummers en details van hotelreserveringen.

De hotelketen waarschuwt gasten om niet op links te klikken en niet te reageren op de berichten. Dat blijkt uit een interne e-mail van Bastion Hotels die in handen is van de krant.

Hotelreserveringen

In de berichten proberen oplichters slachtoffers over te halen een betaling te bevestigen. "Tijdens de verificatie wordt het boekingsbedrag tijdelijk gedurende slechts 1 minuut op uw kaart geblokkeerd. U moet dit bevestigen via een pushmelding in uw bankapp", staat bijvoorbeeld in een WhatsApp-bericht.

Bastion Hotels wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. Mogelijk is er sprake van een datalek, maar een woordvoerder laat aan de krant weten dat de prioriteiten op dit moment ergens anders liggen.

Het is onduidelijk welke gegevens mogelijk zijn buitgemaakt en of het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oplichting

Oplichting is deze week onderwerp van gesprek. De politie is maandag een campagne gestart waarbij honderd verdachten van oplichting worden getoond op digitale schermen langs de weg, op stations, in tv-reclames, op sociale media en op de website van de politie.

Steeds vaker worden mensen slachtoffer van nepagenten of (bank)helpdeskfraude. De gevolgen van deze oplichtingspraktijken voor slachtoffers zijn enorm. Daar kan Jan Hugens uit Ossendrecht helaas over meepraten, zoals je in onderstaande video ziet.