Criminelen misbruiken overgang iDEAL naar Wero: hier moet je op letten

Crime

Vandaag, 18:24

Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks iDeal voor hun online betalingen. Even iets bestellen in een webwinkel of eten laten bezorgen? Dan komt iDeal vaak om de hoek kijken. Maar het vertrouwde online betalingssysteem wordt in 2026 en 2027 geleidelijk vervangen door een nieuw systeem: Wero. Cybercriminelen maken nu al gretig misbruik van die overgang, meldt RTL Nieuws.

Bij grote veranderingen ontstaat vaak onzekerheid. Zeker bij een alledaagse dienst als iDeal. Volgens RTL Nieuws spelen online criminelen daar handig op in. Ze verzinnen allerlei smoezen rond Wero om mensen een fout te laten maken, zodat ze bankgegevens kunnen buitmaken.

Nepsites en activatielinkjes

Zo hebben criminelen nepwebsites opgezet. Op die sites staat dat je bankrekening 'Wero-proof' gemaakt kan worden door in te loggen op de website van je bank. Die omgeving lijkt echt, maar is in werkelijkheid een valstrik. Wie daar inlogt, geeft zijn bankgegevens direct aan de oplichters. Ook circuleert er een phishingmail waarin mensen wordt gevraagd hun 'Wero te activeren'.

De Fraudehelpdesk en de Consumentenbond zien inderdaad phishingactiviteit rond Wero, waaronder nepwebsites. Beide organisaties adviseren om extra alert te zijn als je gevraagd wordt gegevens te bevestigen vanwege Wero. Wie toch op een phishingmail heeft geklikt, kan volgens de instanties het beste meteen contact opnemen met de bank. Ook wordt aangeraden een virusscan uit te voeren en wachtwoorden zo snel mogelijk te wijzigen.

