Politie benadert 300 mogelijke slachtoffers van crypto-oplichting via Coinbase

De politie Oost-Nederland heeft driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggingsfraude actief benadert. De slachtoffers zouden geld hebben overgemaakt naar cryptoplatform Coinbase, waar ze via een zogeheten ‘wallet’ hun cryptogeld konden laten beheren. Deze wallets zouden echter verdacht zijn. De politie vermoedt dat mensen per ongeluk geld hebben overgemaakt naar criminelen die de wallets gebruiken voor oplichting.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Europol en Coinbase. Mensen denken hun geld te beleggen, maar de investeringen blijken uiteindelijk waardeloos en worden niet uitbetaald. Slachtoffers van deze fraude worden vaak via sociale media verleid om geld te beleggen, maar belanden op nepwebsites die niet van echt te onderscheiden zijn.

Volgens de politie doen de oplichters zich voor als beleggingsadviseurs. Ze bouwen langzaam vertrouwen op en moedigen hun slachtoffers aan om telkens grotere bedragen te investeren.

Geen nieuwe gedupeerden

Slachtoffers kunnen zich melden bij de Fraudehelpdesk en Slachtofferhulp Nederland voor ondersteuning, als zij daar behoefte aan hebben. Criminelen opsporen is lastig, mede doordat het geld vaak verdwijnt in internationale wallets die moeilijk te traceren zijn. Daarom richt de politie zich vooral op het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

De politie adviseert om altijd rustig te blijven wanneer iemand onder druk wordt gezet om snel geld over te maken. Ook is het belangrijk om zelf onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van een beleggingsaanbieder.

De slachtoffers die de politie in het vizier ontvangen binnenkort een e-mail én een brief van de politie.