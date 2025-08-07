Zó wil WhatsApp je beschermen tegen oplichters en nepgroepen

Meta werkt aan nieuwe functies om gebruikers beter te beschermen tegen oplichting via berichten op WhatsApp. Volgens het Amerikaanse bedrijf worden steeds vaker georganiseerde criminele bendes ingezet om mensen wereldwijd geld afhandig te maken via bijvoorbeeld nepinvesteringen of piramidespelen.

In de eerste helft van dit jaar verwijderde Meta ruim 6,8 miljoen WhatsApp-accounts die gelinkt waren aan oplichtersnetwerken.

In deze video zie je hoe oplichters te werk gaan bij WhatsApp-fraude en wat jij kunt doen om niet in hun val te trappen:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Meta wil gebruikers alerter maken op verdachte contacten. Zo komt er een nieuwe groepsfunctie waarbij je eerst een overzicht te zien krijgt als je wordt toegevoegd aan een onbekende groep. Je kunt dan besluiten om de groep direct te verlaten, zonder de berichten te hoeven lezen.

Waarschuwing

Naast deze groepswaarschuwing test WhatsApp ook een nieuwe functie bij individuele gesprekken. Deze moet gebruikers helpen om sneller oplichting via privéberichten te herkennen. Wanneer je een chat start met iemand die niet in je contacten staat, kan WhatsApp je binnenkort een waarschuwing tonen. Je krijgt dan extra informatie over het account, zodat je beter kunt inschatten of het gesprek betrouwbaar is.

Wanneer de nieuwe functies worden uitgerold, is nog niet bekend.