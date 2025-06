Tientallen gemiste appjes? WhatsApp werkt aan nieuwe functie die groepchats samenvat

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarbij kunstmatige intelligentie ongelezen berichten in groepschats kan samenvatten. Dat blijkt uit een testversie van de Android-app, ontdekt door WABetaInfo, melden meerdere media.

WhatsApp is ook het platform om makkelijk fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de video bovenaan dit artikel.

In deze proefversie verschijnt er boven ongelezen berichten een knop met de tekst 'vat samen met Meta AI'. Wanneer mensen daarop klikken, genereert de AI-bot van het moederbedrijf een samenvatting van de berichten die ongelezen zijn. Het is nog onduidelijk hoe veel berichten daarvoor nodig zijn en of er een maximumaantal geldt.

'Kan maanden duren'

Meta zegt dat het de inhoud van berichten niet kan lezen – ook niet als de samenvattingsfunctie wordt gebruikt. Mensen moeten de optie eerst zelf inschakelen bij de instellingen. Volgens WhatsApp kan de AI-bot in de toekomst ook ondersteuning bieden bij het schrijven van berichten.

Wanneer de nieuwe functie voor iedereen beschikbaar wordt, is nog onbekend. Dat kan maanden duren, en het is de vraag of de AI ook ondersteuning in het Nederlands zal bieden. Eerder dit jaar werd een AI-chatbot toegevoegd aan WhatsApp, maar deze is nog niet beschikbaar als de app in het Nederlands is ingesteld. De bot ondersteunt namelijk nog niet deze taal.