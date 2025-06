WhatsApp gaat met nieuwe privacy-gerichte update Signal achterna

Binnenkort kunnen WhatsApp-gebruikers mogelijk kiezen voor een gebruikersnaam in plaats van hun telefoonnummer bij het starten van een gesprek. De nieuwe functie is bedoeld om de privacy te verbeteren en gebruikers meer controle te geven over welke informatie ze delen.

Hoewel WhatsApp-moederbedrijf Meta deze optie nog niet officieel heeft aangekondigd, is de ontwikkeling ervan ontdekt door WABetaInfo. Die vond verwijzingen naar gebruikersnamen in de code van een nieuwe iOS-versie van WhatsApp, die beschikbaar is via het TestFlight-betaprogramma. De functie is nog niet actief, maar de code laat duidelijk zien hoe Meta het gebruik van telefoonnummers wil beperken.

WhatsApp is ook het platform om makkelijk fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de video bovenaan dit artikel.

Concurrentie

De stap lijkt onderdeel van Meta's poging om de concurrentie met privacygerichte apps als Signal aan te gaan. Door gebruikers toe te staan een unieke naam te kiezen, kunnen ze gesprekken voeren zonder hun telefoonnummer prijs te geven. Dat zou de privacy flink kunnen versterken.

In de code van de app zijn ook regels ontdekt voor deze gebruikersnamen. Zo mogen ze alleen uit kleine letters bestaan en geen cijfers, punten of underscores bevatten. Ook mag een gebruikersnaam niet beginnen met 'www', niet eindigen op een domeinnaam en moet deze tussen de 3 en 30 tekens lang zijn.

Beeld: WABetaInfo

Opvallend is dat de gebruikersnaam standaard zichtbaar zou zijn voor mensen die niet in je contactenlijst staan, in plaats van je telefoonnummer. Wanneer en of de functie daadwerkelijk uitgerold wordt, is nog niet bekend.