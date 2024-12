WhatsApp stopt binnenkort met werken op deze iPhones

WhatsApp heeft aangekondigd dat het vanaf 5 mei 2025 geen ondersteuning meer biedt voor iPhones die draaien op iOS-versies ouder dan 15.1. Dit betekent dat gebruikers van de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus de populaire chatapp niet meer kunnen gebruiken. Dit besluit is volgens WhatsApp nodig om nieuwe functies te introduceren en de prestaties te verbeteren.

In bovenstaande video ontdek je hoe oplichters te werk gaan bij WhatsApp-fraude en wat jij kunt doen om niet in hun val te trappen.

Vooral gebruikers van oudere iPhones worden door deze verandering geraakt. De iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus kunnen niet verder worden geüpdatet dan iOS 12.5.7 en kunnen daardoor vanaf mei niet meer in WhatsApp. Zij zullen dus een nieuwe telefoon moeten aanschaffen om te blijven 'appen'. Voor andere iPhones geldt dat gebruikers hun toestel moeten updaten naar iOS 15.1 of hoger om de app te blijven gebruiken.

Gebruikers met nieuwere iPhones die nog een oudere iOS-versie draaien, kunnen hun software updaten via de instellingen van hun toestel: Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update.

Waarom stopt WhatsApp met ondersteuning?

Volgens WhatsApp maakt de beëindiging van de ondersteuning voor verouderde iOS-versies het mogelijk om gebruik te maken van nieuwe technologieën en API's die beschikbaar zijn in iOS 15.1 en later. Hierdoor kan WhatsApp betere prestaties leveren en nieuwe functies toevoegen die niet compatibel zijn met oudere systemen.

Daarnaast zegt WhatsApp dat het aantal gebruikers van iPhones met iOS 12 relatief klein is, omdat deze toestellen meer dan tien jaar oud zijn. Door de focus te verleggen naar nieuwere systemen, kan WhatsApp een betere ervaring bieden aan het overgrote deel van de gebruikers, aldus WABetaInfo.

Wat kun je doen?

Als je momenteel een iPhone gebruikt met iOS 12 of lager, kun je overwegen om je toestel te upgraden naar een nieuwer model dat iOS 15.1 of later ondersteunt. Voor iPhones die deze update aankunnen, kun je simpelweg je iOS-versie bijwerken. Android-gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken: deze verandering geldt alleen voor iOS-apparaten. Let wel op: voor WhatsApp op Android heb je minimaal versie 5.0 nodig.