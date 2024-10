Politie waarschuwt: zet deze WhatsApp-functie uit

De politie waarschuwt voor een WhatsApp-functie die ervoor kan zorgen dat je ongewenst slachtoffer wordt van fraude. Volgens de politie kan de functie ervoor zorgen dat je slachtoffer wordt van phishing, oplichting, of een andere vorm van fraude. Wat Whatsappfraude is, is te zien in bovenstaande video. In berichten op sociale media wordt geadviseerd om de functie, waarmee iedereen je zomaar kan uitnodigen voor WhatsApp-groepen, uit te zetten, schrijft iPhoned.

Als je de functie niet uitzet kan namelijk iedereen, en niet alleen je contacten, je zomaar uitnodigen voor WhatsApp-groepen.

De functie is via een aantal stappen uit te zetten. Nadat je WhatsApp hebt geopend, ga je naar "Instellingen", vervolgens naar "Privacy" en uiteindelijk ga je naar het venster "Groepen". Daar tik je op "Mijn contacten" om ervoor te zorgen dat alleen jouw contacten je uit kunnen nodigen voor WhatsApp-groepen.

Tweestapsverificatie

Naast de tip om automatische uitnodigingen voor groepen uit te zetten, wordt ook geadviseerd om tweestapsverificatie voor WhatsApp in te schakelen. Dit kun je doen door in WhatsApp onderaan te tikken op "Instellingen". Vervolgens kies je "Account", daarna "Verificatie in twee stappen" waarna je de aanwijzingen op het scherm volgt.

Als laatste geeft de politie de tip om nooit in te gaan op verzoeken via WhatsApp om geld over te maken. Bel eerst de contactpersoon of spreek deze fysiek aan.