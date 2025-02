Handig! Nieuwe WhatsApp-functie schrijft spraakberichten voor je uit

Krijg jij ook vaak ellenlange spraakberichten van je vrienden via WhatsApp en zou je willen dat ze je gewoon een berichtje sturen? Met een nieuwe functie kunnen WhatsApp-gebruikers vanaf nu spraakberichten eenvoudig omzetten naar tekst.

In bovenstaande video zie je hoe WhatsApp-fraudeurs te werk gaan en krijg je praktische tips om jezelf te beschermen.

De chatapp introduceert een nieuwe functie waarmee audioberichten automatisch overgezet worden in tekst. Dat is handig voor situaties waarin je een spraakbericht niet kunt beluisteren, zoals in een vergadering, drukke ruimtes of in het openbaar vervoer.

De nieuwe functie, genaamd ‘Transcripten’, is beschikbaar voor iPhone-gebruikers. Om deze te activeren, moeten gebruikers eerst controleren of hun WhatsApp-app up-to-date is. Vervolgens kan de transcriptie worden ingeschakeld in via de onderstaande stappen:

Stappen om nieuwe functie in te schakelen • Open ‘WhatsApp’ op je iPhone • Ga naar ‘Instellingen’ • Tik op ‘Chats’ • Zet de schakelaar achter ‘Transcripten van spraakberichten’ aan • Selecteer vervolgens de taal van het transcript

Zodra de functie is geactiveerd, kunnen spraakberichten eenvoudig worden omgezet in tekst. Dit doe je door een ontvangen audiobericht ingedrukt te houden en te tikken op ‘Maak transcript’. De tekst verschijnt vervolgens in het gesprek, maar is alleen zichtbaar voor de ontvanger. Andere deelnemers in de chat krijgen het transcript niet te zien. Deze functie is niet beschikbaar op de web-versie van de app.

Hoewel de functie veel gemak biedt, werkt de transcriptie nog niet helemaal perfect. WhatsApp-gebruikers melden dat sommige woorden verkeerd worden herkend of dat er kleine foutjes in de tekst staan. De verwachting is dat de app de functie de komende tijd verder zal verbeteren.

Werkt de nieuwe functie ook op Android-telefoons?

Voor Android-gebruikers is er minder goed nieuws. De transcriptiefunctie is wel beschikbaar, maar niet in het Nederlands. Op dit moment ondersteunt Android alleen Engels, Spaans, Portugees en Russisch. Het is nog niet bekend wanneer Android-gebruikers spraakberichten in het Nederlands kunnen omzetten.