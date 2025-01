Story delen? Door WhatsApp-update kun je status nu ook op Facebook en Instagram delen

WhatsApp introduceert een nieuwe functie waarmee je je status eenvoudig kunt delen op Instagram en Facebook. Dit moet het gebruik van de - nu nog niet zo populaire - statusfunctie aantrekkelijker maken voor gebruikers.

Gebruikers kunnen binnenkort bij het uploaden van hun WhatsApp-status aangeven of ze deze ook op Instagram en Facebook willen plaatsen. De optie werkt ook andersom: een Instagram-story kun je straks direct delen als WhatsApp-status. Je hoeft alleen een vinkje te zetten bij welke apps je wil dat de story verschijnt. Meta wil zo het bereik van statussen vergroten en de platforms meer met elkaar verbinden.

Stapsgewijze uitrol

De nieuwe functie wordt langzaam uitgerold en zal naar verwachting eerst beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Europa volgt later, aldus Meta. Het kan dus nog even duren voordat je deze mogelijkheid in jouw WhatsApp-instellingen ziet verschijnen.

Dankzij deze nieuwe mogelijkheden hoopt Meta het delen van statussen populairder te maken en gebruikers meer gemak te bieden bij het beheren van hun accounts.