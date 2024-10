Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

"Hoi! Dit is mijn nieuwe nummer." Misschien heb je zo'n appje al weleens gekregen. Het is een veelgebruikte zin waarmee oplichters een gesprek met je proberen te starten op WhatsApp. Ze doen zich voor als een bekende, zoals een familielid of vriend, en vragen vervolgens snel om geld, vaak met een smoes.

Oplichters worden steeds geraffineerder. Soms misbruiken ze zelfs de naam en profielfoto van een familielid of vriend, waardoor het lijkt alsof je écht met een bekende praat. Dit maakt het extra moeilijk om de fraude te herkennen, omdat alles betrouwbaar oogt. Toch zijn er duidelijke signalen waar je op kunt letten, en maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat je in hun val trapt.

In bovenstaande video leggen we uit hoe WhatsApp-fraude werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.