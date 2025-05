Na vele jaren is WhatsApp nu ook beschikbaar op dit apparaat

Na meer dan 15 jaar sinds de lancering van WhatsApp ondersteunt de populaire berichtenapp nu eindelijk ook de iPad. In september begon moederbedrijf Meta al met het testen van de app via het TestFlight-programma van Apple, en nu is de officiële versie beschikbaar, meldt de techsite MacRumors.

Dankzij de update kunnen gebruikers hun WhatsApp-account koppelen aan maximaal vier apparaten, ook als hun smartphone geen internetverbinding heeft. Elk gekoppeld apparaat maakt zelfstandig verbinding met WhatsApp, terwijl persoonlijke berichten, media en oproepen volledig end-to-end versleuteld blijven.

Benieuwd hoe fraude via WhatsApp werkt? In de video bovenaan dit artikel leggen we je dat uit.

Meerdere iPad apps

Meta is ook eigenaar van Facebook, Threads en Instagram. Voor Facebook bestaat al een speciale iPad-app, maar Threads is op dit moment alleen beschikbaar voor de iPhone. Er wordt gewerkt aan een Instagram-versie voor de iPad, maar die is nog niet uitgebracht, aldus de Apple geruchtenwebsite.