WhatsApp werkt vanaf 5 mei niet meer op deze iPhones

Vanaf 5 mei 2025 werkt WhatsApp niet meer op iPhones met een iOS-versie ouder dan 15.1. Gebruikers van de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus raken dan de toegang tot de populaire berichtenapp kwijt. Deze modellen kunnen namelijk niet verder worden ge-update dan iOS 12.5.7, en dat is te oud voor de nieuwste versie van WhatsApp.

WhatsApp heeft gebruikers al gewaarschuwd voor deze wijziging. De app zal vanaf 5 mei simpelweg niet meer functioneren op deze oudere modellen. Gebruikers kunnen dan geen berichten meer verzenden of ontvangen, en ook toegang tot oude chats en media is niet meer mogelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Android-gebruikers ook getroffen

Niet alleen iPhone-gebruikers zijn de pineut. Sinds 1 januari 2025 ondersteunt WhatsApp ook geen Android-toestellen meer die draaien op Android-versies ouder dan 5.0.

Daardoor worden onder andere toestellen als de Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 en Galaxy S4 Mini, evenals de Motorola Moto G (1e generatie), Razr HD en Moto E 2014 niet meer ondersteund. Dat geldt ook voor oudere toestellen van HTC, LG en Sony, zoals de HTC One X, LG Optimus G en Sony Xperia Z.

Volgens WhatsApp is de maatregel nodig om de app veilig en snel te houden. Oudere besturingssystemen missen de technologie en beveiligingsupdates die nodig zijn voor nieuwe functies.

Wat kun je doen?

Heb je een iPhone die nog draait op een oudere iOS-versie? Controleer dan via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update' of je toestel geschikt is voor iOS 15.1 of hoger. Is dat niet mogelijk, dan zit er weinig anders op dan een nieuwer toestel aan te schaffen om WhatsApp te kunnen blijven gebruiken.