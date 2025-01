Pas op: op deze telefoons werkt WhatsApp vanaf morgen niet meer

Vanaf volgend jaar, woensdag dus, ondersteunen niet alle telefoons WhatsApp meer. Het zou dus zomaar kunnen dat je, na de jaarwisseling, geen gebruik meer kunt maken van de populaire berichtenapp. In dit artikel zetten we alle telefoons voor je op een rijtje die volgend jaar geen ondersteuning meer bieden aan WhatsApp.

De reden dat WhatsApp niet meer zal werken op een aantal telefoons heeft ermee te maken dat de app geen ondersteuning meer gaat bieden aan oudere smartphones. Gebruikers van oudere toestellen kunnen dan de berichtenapp niet meer openen.

iPhone en Android

Eerder meldde Hart van Nederland al dat WhatsApp niet meer gaat werken op de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Metro meldt nu een aantal nieuwe toestellen die geen ondersteuning meer bieden aan de populaire chatapp.

Het gaat daarbij om de volgende toestellen:

De Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 en Galaxy S4 Mini

De Motorola Moto G (1st Gen), Razr HD en Moto E 2014

De HTC One X, One X+, Desire 500 en Desire 601

De LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, en L90

De Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T en Xperia V

De eigenaar van WhatsApp, Meta, laat weten dat de wijzigingen deel uitmaken van regelmatige updates om ervoor te zorgen dat de app veilig en functioneel blijft. Door de focus te verleggen naar nieuwere systemen kan WhatsApp een betere ervaring bieden aan het overgrote deel van de gebruikers, aldus WABetaInfo.

Als je momenteel een iPhone gebruikt met iOS 12 of lager kun je overwegen om je toestel te upgraden naar een nieuwer model dat iOS 15.1 of later ondersteunt. Android-gebruikers kunnen overwegen om een nieuw toestel aan te schaffen.