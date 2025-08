WhatsApp werkt aan functie waarmee je kunt chatten zónder account

WhatsApp werkt achter de schermen aan een opvallende nieuwe functie: mensen kunnen binnenkort mogelijk chatten via de app, zónder dat ze een account hebben. Dat blijkt uit informatie van WABetaInfo over de nieuwste testversie van WhatsApp voor Android.

Het gaat om zogeheten 'gastchats'. Daarmee kun je als WhatsApp-gebruiker iemand uitnodigen via een link naar een online gesprek. De ontvanger hoeft daarvoor geen WhatsApp op z’n telefoon te hebben, of zelfs maar een account aan te maken. Het gesprek verloopt dan waarschijnlijk via een interface die lijkt op WhatsApp Web.

Beperkingen

Er zitten wel wat beperkingen aan zo’n gastgesprek. Zo kun je geen foto's of video's delen, en ook geen spraakberichten of videogesprekken voeren. Alleen tekstberichten zijn mogelijk. Daarnaast kun je alleen een-op-een praten, groepsgesprekken zijn dus niet mogelijk.

Volgens WABetaInfo is nog niet bekend wanneer deze functie voor iedereen beschikbaar komt. WhatsApp-moederbedrijf Meta lijkt met deze ontwikkeling te willen voldoen aan nieuwe EU-regels. Die schrijven voor dat chatdiensten met elkaar moeten kunnen samenwerken. WhatsApp werkt daarom al langer aan manieren om berichten van bijvoorbeeld iMessage, Telegram, Google Messages en Signal te kunnen ontvangen.