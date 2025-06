WhatsApp breekt belofte en gaat tóch advertenties tonen in de app

WhatsApp gaat binnenkort advertenties tonen in het tabblad 'Updates'. Dat is het deel van de app waar je statusberichten ziet van vrienden, zoals foto's en filmpjes die 24 uur zichtbaar zijn. Binnenkort komen daar ook reclames van bedrijven bij. De advertenties verschijnen dus niet tussen je chatberichten.

Criminelen gebruiken WhatsApp om fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de video bovenaan dit artikel.

Het is nog niet duidelijk wanneer de reclames precies in Nederland te zien zijn. Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, laat in een persbericht weten dat de advertenties de komende tijd wereldwijd worden ingevoerd. Volgens het bedrijf worden de reclames niet gebaseerd op wat je in je chats schrijft.

Gegevens delen

WhatsApp wil alleen algemene gegevens gebruiken, zoals je land, taal en welke kanalen je volgt. Telefoonnummers worden volgens het bedrijf nooit gedeeld met adverteerders. WhatsApp beloofde jarenlang reclamevrij te blijven, maar kiest nu dus toch voor advertenties in de app.