Ook geen politieke advertenties meer op Meta: 'Dan maar weer viral'

Kort voor de verkiezingen in oktober is het over en uit voor betaalde politieke advertenties op de meeste sociale media. Dan gaat namelijk Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp en Instagram, hiermee stoppen. Google stopte eerder al en dat alles vanwege nieuwe Europese regels die dit soort politieke advertenties aan banden leggen.

Is het hiermee einde verhaal voor politieke zieltjeswinning via advertenties op het internet? Ja. Maar, wat vinden politieke partijen hier allereerst zelf van? Hart van Nederland heeft een aantal landelijke partijen gesproken. BBB reageerde: "Wat ons betreft is het verbod niet nodig omdat het al transparant gemaakt is de laatste jaren. Daarnaast zijn er al talrijke andere manieren van beïnvloeding die niet altijd transparant zijn."

Volt daarentegen is blij met de stap. Ze hebben zelf ook advertentieruimte gekocht, maar zien dat dat vrijwel altijd gebeurt bij buitenlandse partijen, zoals dus Meta. "Buitenlandse inmenging kon echt wel invloed hebben", stelt de partij. Hoe nu dan? "Er is genoeg viral social media waarvoor je niet betaalt. Je kan zo ook de juiste mensen bereiken. Het dwingt ons tot creativiteit, dat is ook leuk."

GroenLinks-PvdA houdt het kort en zegt er (nog) niet op te willen reageren. Deze partij gaf in 2023, bij de vorige Kamerverkiezingen, geld uit aan dit soort advertenties.

Vanaf de zijlijn kijkt ook social media expert Daantje de Klein van Afdeling Online naar deze nieuwe stap. "Voor politieke partijen betekent het dat ze geen advertenties meer kunnen draaien op Facebook en Instagram. Ze zullen naar andere kanalen moeten of naar andere methoden om hun budgetten en bereik te kunnen besteden."

Ouderwets viral gaan

Glenn van Haaster, regisseur van het Filmkantoor, denkt ook dat het belangrijk is om creatiever te worden. Zijn onafhankelijke videobedrijf maakte meerdere video's voor meerdere lokale politieke partijen. Neem bijvoorbeeld die van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg of meer recent een parodievideo van Hart voor Den Haag. "Creatief worden, dat moet nu weer. Ouderwets viral. Met Hart voor Den Haag is dat al meermaals gelukt."

Als maker is hij wel teleurgesteld door de nieuwe regels. "Dit soort video's zijn heel strategisch. Het is echt een fantastisch middel voor campagnes. Wie heeft het meeste bereik? Diegene die het hoogste budget heeft." Toch snapt hij - niet als maker maar als de persoon Glenn van Haaster - het Europees besluit ook wel weer: "Als je het mij persoonlijk vraagt, dan is het wel eerlijker met deze regels. Het is veel meer open en transparant."