Femke Wiersma wil verder voor BBB: 'Omgangsvormen politiek Den Haag wel ingewikkeld'

Femke Wiersma heeft zich aangemeld voor de BBB-lijst voor de aankomende verkiezingen. Dat zegt de demissionair landbouwminister vrijdagavond in het televisieprogramma Nieuws van de Dag en is te zien in de video bovenaan. Wel vindt ze de omgangsvormen in politiek Den Haag 'ingewikkeld'.

"Ik heb me aangemeld", reageert Wiersma in Nieuws van de Dag op de vraag of ze doorgaat voor de Boer Burger Beweging en op de lijst wil voor de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Ondertussen blijft ze: "keihard werken op het stikstofdossier. Ik steek nog zoveel mogelijk energie in mijn dossiers."

Ook als er een nieuw kabinet is, heeft Wiersma vertrouwen in haar plannen, zegt ze. "Ik geloof oprecht dat er nu een robuust en goed plan ligt. Ik heb het vertrouwen dat ook een volgend kabinet ermee uit de voeten kan."

Hoewel Wiersma dus door wil in de politiek, vertelt ze ook dat ze niet alles geslaagd vond het afgelopen jaar in Den Haag. "Er zitten ook negatieve kanten aan. De hele dynamiek van politieke partijen die elkaar de maat nemen. Ik ben geen politiek tijger, ik denk dat er mensen op de inhoud nodig zijn in Den Haag."