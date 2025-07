Stemadvies van ChatGPT? Een kwart van de Nederlanders staat ervoor open

Mensen solliciteren, maken muziek en boeken zelfs complete vakanties via chatbots zoals ChatGPT of Gemini. Deze AI-hulpmiddelen zijn bezig met een gestage opmars en lijken ook meer en meer gebruikt te worden bij verkiezingen om stemadvies te krijgen. Maar is dat wel zo'n goed idee?

De vraag stellen 'op wie moet ik stemmen?' is de minst goede optie, maar om een mening te vormen kan het, zegt Suzan Verberne, hoogleraar informatica aan de universiteit Leiden. "Je kunt chatbots gebruiken om op grond van goede informatie een mening te vormen."

Verberne is bezig met het maken van chatbots die kunnen uitleggen wat een partij vindt over een bepaald onderwerp. "Als je in discussie gaat met een chatbot over waarom een partij iets zou willen, heb je een goede kans dat er iets bruikbaars uitkomt", legt ze uit. "Chatbots zijn goed in het samenvatten van teksten op onderwerpen die jij belangrijk vindt. Het beste idee is dus om als de verkiezingsprogramma's er zijn, om deze te uploaden en dan vragen te stellen over de inhoud."

Uit ons panelonderzoek blijkt dan mensen vooral gebruik maken van de vertrouwde manieren om stemadvies te krijgen. De meerderheid van 67 procent gaat voor de stemwijzer of het kieskompas. Aan de onderkant bungelen social media en een kleine 15 procent overweegt gebruik te maken van AI. Een kwart van de mensen staat ervoor open om er gebruik van te maken en 73 procent zegt dit niet te gaan doen.