Nederlandse democratie faalt bij APK, en daar weet D66-raadslid Sophie (25) alles van

Het online landschap lijkt steeds giftiger te worden en dat weet de 25-jarige Sophie den Ouden uit Nijmegen maar al te goed. Het lokale D66-raadslid plaatste vorige week een leuke video waarin ze haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap bekendmaakte. Maar: daar kwam bijna alleen maar pure haat op. Zo erg zelfs, dat ze de reacties uitgeschakeld heeft. Maar opgeven, dat doet ze niet.

Naast de haat die politici ontvangen staat onze democratie er verder sowieso niet goed op, want die komt niet door de APK. Dat zegt de Democratie Monitor in een lijvig rapport dat donderdag verschenen is. Er is, kortom, genoeg werk aan de winkel.

Sophie baalt van alle haat die ze over zich heen heeft gekregen. "Het was heel erg. Vorige week woensdag plaatste ik de video, en kreeg zeker 150 haatreacties. Ik heb toen die reacties maar uitgezet. Het waren echt de typische reacties die een jonge vrouw kan verwachten." En daarmee bedoelt ze: "Trut, dom meisje." Maar ook veel erger. Het gaat van verwensingen met ernstige vloeken tot bedreigingen met (seksueel) geweld. De ergste uitingen allemaal door anonieme accounts.

Op hoeveel punten gezakt?

En dat komt dus steeds vaker voor, ziet ook de Democratie Monitor, die donderdag een lijvig rapport heeft gepubliceerd. Ze hebben daarin de Nederlandse democratie langs de meetlat gelegd, aan de hand van 45 punten. 'We' zakken, frappant genoeg in de week van de eindexamenuitslagen, op maar liefst 18 daarvan. Een van die pijnpunten is dus haat en bedreigingen richting politici, zoals Sophie.

Ondertussen gaat Sophie gewoon door met haar campagne voor het lokale D66-lijsttrekkerschap. "De haat is vervelend, maar het heeft geen gevolgen. Ik blijf kandidaat. Ik loop niet weg. Ook niet van X", stelt de politica. "Daar zitten nog steeds goede mensen en heb ik nog steeds goede gesprekken."

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar op woensdag 18 maart.