'AI-fraude schiet omhoog: Nederlanders misleid door neppe winacties'

Een groeiend aantal Nederlanders wordt slachtoffer van fraudeurs die kunstmatige intelligentie gebruiken om misleidende winacties en aanbiedingen te maken. Zo weten ze mensen dure abonnementen of producten aan te smeren die ze nooit wilden, meldt De Telegraaf.

Volgens cijfers van de Fraudehelpdesk raakten tussen januari en oktober van dit jaar 1087 mensen hun geld kwijt door zulke nepacties. Samen verloren zij ruim 70.000 euro. Dat is bijna tien keer zoveel als vorig jaar, toen nog 111 slachtoffers werden geregistreerd.

De ontwikkeling van AI-diensten gaat razendsnel. Waar AI-video’s er vorig jaar nog behoorlijk nep uitzagen, lijken de video’s die nu worden gemaakt steeds echter. Die vooruitgang roept bij veel Nederlanders niet alleen verwondering op, maar ook zorgen. In de onderstaande video vertellen zij waarom.

Van seksspeeltjes tot Kinderpostzegels: alles wordt nagemaakt

De neptrucs zijn steeds moeilijker van echt te onderscheiden. Ze variëren van zogenaamd gratis seksspeeltjes tot vervalste promoties van bekende acties, zoals de Kinderpostzegelactie. Met behulp van AI maken criminelen geloofwaardige websites, e-mails en advertenties die er precies zo uitzien als die van het echte merk.

Waar zulke berichten vroeger vaak in de spambox belandden, verschijnen ze nu steeds vaker op WhatsApp, Instagram, sms of zelfs aan de voordeur. Daardoor worden meer mensen verleid om op de links te klikken en persoonlijke gegevens achter te laten.

Consumentenbond: bijna elk merk wordt misbruikt

De Consumentenbond laat aan de krant weten dat inmiddels “van bijna elk bekend of populair merk wel een nepactie verspreid”. De AI-beelden zijn zó realistisch dat zelfs oplettende consumenten het verschil nauwelijks nog zien.

De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen daarom om nooit zomaar op winacties te klikken en altijd goed te controleren of een aanbieding wel écht van het merk afkomstig is.