Acht verdachten opgepakt na gebruik nep-ID's voor oplichting

Crime

Vandaag, 07:35 - Update: 3 uur geleden

Acht mensen zijn opgepakt omdat ze online valse identiteitsbewijzen zouden hebben laten maken en gebruikt. Volgens de politie gebruikten zij die neplegitimatie voor oplichting. Het gaat om mannen van 20 tot 34 jaar. Hun woonplaatsen zijn niet bekendgemaakt.

Naast de acht aanhoudingen moeten nog negen andere verdachten zich melden op een politiebureau. Onder hen zijn twee meisjes van 15 en 16 jaar. De andere verdachten zijn mannen van 18 tot 35 jaar.

Hoe werkte de site met valse ID's?

De verdachten maakten gebruik van de website VerifTools, die in augustus vorig jaar offline werd gehaald. Op dat platform konden gebruikers een pasfoto uploaden en valse gegevens invullen. Daarna kregen ze een vals identiteitsbewijs.

Volgens de politie had de site wereldwijd meer dan 600.000 gebruikers. In totaal zijn bijna 1 miljoen valse documenten aangemaakt. Daarvan waren er meer dan 5000 Nederlandse paspoorten, rijbewijzen en verblijfsvergunningen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

