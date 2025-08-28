Politie haalt populaire website voor maken nep-ID offline

Het identiteitsbewijs van je oudere broer of zus gebruiken om een bar of club binnen te komen: bijna iedereen kent wel iemand die dat ooit heeft gedaan. Maar sommige mensen gaan nog verder en bestellen via een website zelfs een nep-ID. De politie heeft nu zo'n site offline gehaald waarop je voor weinig geld een vals identiteitsbewijs kon laten maken.

Het gaat om de website VerifTools. Via die site kon je een foto laten maken van een nep-ID of ander officieel document. De geschatte omzet van het platform bedraagt 1,3 miljoen euro. Het datacenter van VerifTools stond in Amsterdam. Toen de politie daar binnenviel, trof ze twee grote fysieke servers aan en 21 online servers.

In de video hieronder legt de politie uit hoe ze te werk zijn gegaan:

De actie is het resultaat van een samenwerking tussen het Rotterdamse Cybercrime Team en de Amerikaanse FBI. De data op de servers wordt momenteel onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de beheerder en gebruikers te achterhalen zijn, maar het Openbaar Ministerie sluit aanhoudingen niet uit.

Strafblad voor het leven

Niet alleen criminelen, maar ook 'gewone' mensen konden via VerifTools makkelijk eenmalig een vals rijbewijs of paspoort laten maken. Toch waren het vooral criminelen die van de site gebruikmaakten. De website dook op in meerdere onderzoeken van onder meer de FBI en de politie in Wales. Volgens het Cybercrime Team was VerifTools een belangrijke leverancier voor criminelen wereldwijd.

De politie waarschuwt via sociale media: wie een vals paspoort of rijbewijs laat maken, riskeert een celstraf tot zes jaar. "En je hebt dan dus een strafblad voor het leven", zegt een lid van het Cybercrime Team in de video.