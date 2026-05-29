91-jarige vrouw uit Den Bosch verliest dierbare trouwringen door nepagent

Crime

Vandaag, 13:58

Opnieuw is een oudere vrouw slachtoffer geworden van een nepagent. Een 91-jarige vrouw uit Den Bosch raakte geld en sieraden kwijt. Daaronder zaten ook trouwringen van overleden dierbaren. De politie heeft nu herkenbare foto's vrijgegeven van de vermoedelijk minderjarige verdachte op een fatbike.

De diefstal vond plaats op 17 april. Rond 18.30 uur werd de vrouw gebeld door de zogenaamde agent. Die vertelde haar dat er een poging tot inbraak was geweest bij een woning in haar appartementencomplex. Een half uur later stond een andere nepagent voor haar deur. Op aanwijzing van de beller moest zij al haar kostbaarheden op tafel leggen, zodat daarvan foto's konden worden gemaakt voor de verzekering. Vervolgens ging de verdachte er met de spullen vandoor.

Op zulke nare praktijken staan natuurlijk straffen. Maar welke? We leggen het je uit in bovenstaande video.

De vrouw raakte haar bankpas, een horloge van het merk DD en tot overmaat van ramp twee trouwringen kwijt. Die ringen hadden niet alleen een financiële, maar vooral ook een grote emotionele waarde. Ze waren namelijk van haar overleden moeder en partner. De ene ring is van goud, de andere van witgoud met een briljantje.

Gefilmd bij pindiefstal

Na de laffe diefstal werd diezelfde avond rond 20.00 uur nog twee keer frauduleus gepind met de bankpas van het slachtoffer. Daarbij werd 500 euro buitgemaakt. Dat gebeurde bij een geldautomaat aan de Pettelaarsweg. De politie vermoedt dat het om een minderjarige jongen gaat en heeft naast de foto's ook een signalement verspreid.

De verdachte is een week lang onherkenbaar in beeld gebracht, maar de politie toont hem nu zonder blur of balk. Dat gebeurt omdat hij zich niet heeft gemeld en nog niet is aangehouden. Mensen die weten wie de jongen is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Signalement

  • Leeftijd: vermoedelijk minderjarig

  • Geslacht: man

  • Taal: sprak gebrekkig Nederlands

  • Kleding: blauwe pet; blauwe jeans; kort donkerkleurig jack met capuchon; witte sportschoenen

  • Vervoermiddel: fatbike

  • Huidskleur: donkerbruin

  • Lengte: ongeveer 1.80 meter

Door Daniël Bom

